Варшава, , 18:58 — REGNUM Польская компания MPS опубликовала видеозапись демонстрационного применения беспилотника-камикадзе своей разработки. Видеоролик с ударом барражирующего боеприпаса Giez Warble Fly по микроавтобусу размещен на видеохостинге YouTube.

Видеоролик демонстрирует подготовку пусковой установки и поражение цели, в роли которой выступает микроавтобус.

Giez Warble Fly относится к беспилотникам-снарядам, способным длительное время наблюдать за местностью и при необходимости атаковать обнаруженную цель.

Польский дрон-камикадзе оснащён сменными боевыми частями, среди которых кумулятивная для поражения бронетехники, осколочно-фугасная для ударов по живой силе и укрытиям, объемно-детонирующая, холостая и учебная.

Устройство запускают из переносной тубы с упором в грунт, а затем беспилотник с 1,6-метровым размахом крыльев идёт к цели на скорости до 150 км/час. Дальность полёта Giez Warble Fly достигает 10 км.

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