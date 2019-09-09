Москва, , 10:49 — REGNUM Китайская автокомпания Haval стала лидером по продажам авто в России среди китайских автокомпаний. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по август компания Haval продала в России 5849 автомобилей. На втором месте по реализации машин компания Geely. В августе она была смещёна с первого места. За восемь месяцев в России продано 5538 автомобилей Geely. При этом и Haval, и Geely имеют высокий рыночный рост — в 3,6 и 3,5 раза соответственно. Тройку лидеров замыкают машины компании Chery. Их в России за отчётный период приобрели 3642 покупателя.

На четвертой и пятой строчках расположились китайские бренды Lifan (3238 ед.) и Zotye (1146 ед.) соответственно.

Напомним, в августе с конвейера автопредприятия Haval в Туле сошёл юбилейный двухтысячный кроссовер Haval F7. Он был выпущен в белом цвете. Как сообщает пресс-служба китайской марки, объём производства модели достиг 60 единиц в смену. Завод не имеет ограничений по объёму выпуска и продолжает наращивать производство.

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