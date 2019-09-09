Урумчи, Китай, , 07:52 — REGNUM В рамках проекта сохранения водных ресурсов «Аратакс» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая была построена гидроэлектростанция, которая получила название «Три Ущелья» для Синьцзяна в связи с ее значимостью и сложностью, сообщает агентство Синьхуа.

ГЭС Три ущелья Le Grand Portage

ГЭС построена на реке Яркенд, длина которой составляет 1289 км в бассейне реки Тарим. Эта река является одной из самых подверженных паводкам в регионе, особенно в период таяния снегов в районе верхнего течения реки — в горах Каракорум.

Дамба расположена в долине гор Каракорум и призвана сдерживать турбулентные потки паводков и наводнений благодаря водохранилищу объемом 2,2 млрд кубометров.

Компания Xinhua Hydropower Generation Co., Ltd., являющаяся дочерней компанией Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), начала строительство проекта еще в 2011 году, вложив в него более 10,98 млрд юаней ($1,5 млрд).

В компании сообщили, что проект будет играть всеобъемлющую роль в контроле за паводками, ирригации и выработке электроэнергии. В долине реки проживет около 4 млн человек, а ирригационные площади занимают более 6,5 млн му (433,333 га), что является крупнейшей площадью такого рода в Синьзцяне и четвертой по величине в Китае.

Напомним, что электростанция «Три ущелья» расположена на реке Янцзы в Китае и является крупнейшей в мире по установленной мощности, которая составляет 22,5 Гвт.

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