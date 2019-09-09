Тольятти, Самарская область, , 07:53 — REGNUM В сентябре АвтоВАЗ вводит дополнительные смены на линии Lada Granta в выходные дни. Об этом сообщается на официальном сайте первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа.

Решение о шестидневной рабочей неделе было согласовано с профсоюзным комитетом АвтоВАЗа. Таким образом, во все субботы сентября в дневные смены будет организована работа подразделений и выпуск продукции в СКП Kalina.

«Работники к работе в выходные дни привлекаются с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса РФ. Компенсация за работу в выходные дни осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором», — говорится в сообщении профсоюзной организации АвтоВАЗа.

Напомним, со 2 по 6 сентября 2019 года на совместном автопредприятии «GM-АвтоВАЗ» было остановлено производство внедорожника Chevrolet Niva. В компании пояснили, что данная мера была принята для оптимизации спроса. Производство модели возобновится с 9 сентября.

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