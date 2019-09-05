Тольятти, Самарская область, , 07:28 — REGNUM По итогам августа 2019 года в РФ было куплено 30 012 новых автомобилей Lada, что на 4,5% больше, чем в августе 2018 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по август 2019 года дилеры Lada в России реализовали 233 684 автомобиля. Это на 2,5% больше, чем год назад.

Стоит отметить, что доля моделей Lada на российском авторынке, по оценкам автокомпании, с начала 2019 года составила около 21%.

Больше всего из модельного ряда тольяттинского автозавода в августе было реализовано автомобилей Lada Granta. Их продажи выросли на 59,5% и составили 11 132 автомобиля. Второе место по количеству проданных моделей у Lada Vesta. За месяц эти авто купили 9329 покупателей, что на 9,6% выше, чем год назад. Тройку самых популярных моделей Lada замыкает универсал Lada Largus, чьи продажи составили 3446 единиц. Тут мы наблюдаем некоторое падение на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, 21 августа 2019 года на заседании Минпромторга России представители автокомпаний АвтоВАЗ и Mercedes-Benz заявили, что с сентября они планируют перейти на цифровой паспорт транспортного средства.

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