Нью-Дели, , 21:22 — REGNUM Индийский космический аппарат «Викрам» сегодня, 6 сентября, должен совершить посадку на южный полюс Луны..

Напомним, что 22 июля Индия запустила миссию «Чандраян-2», стоимость которой оценивается в $145 млн. В состав миссии входят орбитальный аппарат «Чандраян-2» и спутник «Викрам». а также небольшой ровер «Прагян»

В 22:30 по московскому времени начнется трансляция посадки «Викрама» на южный полюс Луны. За трансляцией может наблюдать любой желающий.

Снижение запланировано на период между 23:00 6 сентября и 00:00 7 сентября.

Ровер начнет работать через четыре часа после приземления. Планируется, что на Луне он проработает около 14 земных дней или же 1 лунный день. Орбитальный аппарат пробудет на орбите Луны около года.

Если всё пройдет успешно, то Индия станет четвертой страной, которая высаживалась на Луну.