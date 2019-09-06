Прага, 6 сентября 2019, 15:01 — REGNUM Чешская компания Skoda представила спортивную версию нового кроссовера Kamiq Monte Carlo. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Новая версия Kamiq будет представлена на автосалоне во Франкфурте. Сообщается также, что в продаже эта версия появится в четвертом квартале 2019 года.
Skoda Kamiq — это второй кроссовер в истории бренда после Yeti, который будет доступен в спецверсии Monte Carlo. Авто выделяется динамичными черными элементами оформления. Кроссовер сочетает в себе все лучшее от раллийных автомобилей и обычных городских внедорожников.
Внешне Kamiq Monte Carlo выделяется разделенными светодиодными фарами и глянцевой черной рамкой вокруг радиаторной решетки. Кроме того, черная отделка есть на элементах переднего бампера, порогах и корпусе зеркал заднего вида.
Стоит отметить, что спецверсия идет для любого варианта моторной гаммы Skoda Kamiq. В начальной комплектации кроссовер оснащается черными 17-дюймовыми колесными, а 18-дюймовые диски идут в качестве дополнительной опции.
Напомним, Франкфуртский автосалон 2019 (International Motor Show IAA in Germany 2019) пройдет с 12 по 22 сентября.
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