Прага, , 15:01 — REGNUM Чешская компания Skoda представила спортивную версию нового кроссовера Kamiq Monte Carlo. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Skoda Kamiq Monte Carlo Skoda-storyboard.com

Новая версия Kamiq будет представлена на автосалоне во Франкфурте. Сообщается также, что в продаже эта версия появится в четвертом квартале 2019 года.

Skoda Kamiq — это второй кроссовер в истории бренда после Yeti, который будет доступен в спецверсии Monte Carlo. Авто выделяется динамичными черными элементами оформления. Кроссовер сочетает в себе все лучшее от раллийных автомобилей и обычных городских внедорожников.

Внешне Kamiq Monte Carlo выделяется разделенными светодиодными фарами и глянцевой черной рамкой вокруг радиаторной решетки. Кроме того, черная отделка есть на элементах переднего бампера, порогах и корпусе зеркал заднего вида.

Стоит отметить, что спецверсия идет для любого варианта моторной гаммы Skoda Kamiq. В начальной комплектации кроссовер оснащается черными 17-дюймовыми колесными, а 18-дюймовые диски идут в качестве дополнительной опции.

Напомним, Франкфуртский автосалон 2019 (International Motor Show IAA in Germany 2019) пройдет с 12 по 22 сентября.

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