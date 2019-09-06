Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Американская компания Ford выпустила видео-тизер электрического Mustang. Видео опубликовано на канале компании в Youtube.

Компания тестирует электрический внедорожник в суровых погодных условиях при — 40 градусах, поскольку хочет доказать, что электрические версии легко могут переносить плохие климатические условия. Дело в том, что среди некоторых водителей бытует мнение, что электромобили плохо предназначены для таких условий.

Согласно опросу, который проводила американская компания, всего 19% жителей США доверяют электрокарам в плохую погоду.

Электрический Mustang отлично демонстрирует свои возможности в плохую погоду, однако, судя по плотному камуфляжу, это все еще тестовые экземпляры, поэтому остальных подробностей авто мы пока не знаем.

Напомним, Ford запатентовал технологию, которая «превращает» авто в передвижной проектор.

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