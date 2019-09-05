Москва, , 13:06 — REGNUM АвтоВАЗ начинает прием заявок на новую модификацию Lada Granta — седана в версии Drive Active. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, отечественный автопроизводитель сообщил стоимость новинки. Новая Granta, которая оснащена оригинальным шасси от Lada Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом, будет предлагаться в двух комплектациях — с механической коробкой передач и с автоматизированной механической трансмиссией. Под капотом машины будет 16-клапанный двигатель на 106 л. с. Первый вариант будет стоить от 629 900 рублей, а второй — от 654 900 рублей.

Сообщается, что комплектоваться модель будет кондиционером, подогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал, аудиосистемой с 4 динамиками и двумя подушками безопасности.

Напомним, в августе продажи АвтоВАЗа в России увеличилась на 4,5%.

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