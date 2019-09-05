Москва, , 09:00 — REGNUM Отечественной компанией «Спейстим» создана система отслеживания местоположения объектов, не требующая подключения к спутниковым системам, сообщает 5 сентября РИА Новости.

В этой разработке применяется универсальная интеллектуальная телематическая платформа, позволяющая считывать информацию о подвижных объектах, находящихся в условиях отсутствия приема сигналов спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС).

Система, которая разрабатывалась под руководством Алексея Смятских и Андрея Платонова, отвечавших за внедрение ГЛОНАСС, позволяет определить местоположение человека или автомобиля с точностью до 10 сантиметров в любом месте, куда не проникает сигнал спутника, даже под землей. Представитель компании сравнил её с «картой мародеров» из книг о Гарри Поттере.

Новая разработка российской фирмы уже успешно применяется на станции техобслуживания одного из немецких автопроизводителей. Промышленное её использование позволило сэкономить до трехсот тысяч рублей в месяц на обслуживание только одного автомобиля.

Система собирает и обрабатывает информацию, хранит и передаёт её с использованием технологий межсерверного взаимодействия с навигационно-информационными системами мониторинга и управления подвижными объектами. Она приспособлена к интеграции с любым картографическим приложением смартфона.