Тольятти, Самарская область, , 15:20 — REGNUM Михаил Рябов сменил Алеша Братожа на должности вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Алеш Братож занимал эту должность с сентября 2016 года. Теперь он будет работать в Groupe Renault.

Также своё место вице-президента по управлению цепочкой поставок покинет Пол Миллер. Вместо него на данную должность назначен Марк Дарданелли. Он работал в России с 2012 по 2017 годы. Здесь он начал свою карьеру директором по цепочке поставок автомобилей Renault, а затем в 2015 году возглавил логистику Nissan.

Напомним, автокомпания АвтоВАЗ с середины сентября 2019 года намерена на автопредприятии в Тольятти уменьшить скорость некоторых своих линий конвейера. Это затронет линии, на которых изготавливаются автомобили Lada Xray, Lada Largus, Renault Sandero, Renault Logan и Renault Stepway.

Читайте также: Mercedes-Benz и АвтоВАЗ в сентябре перейдут на электронные ПТС