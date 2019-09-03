Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Новую интеллектуальную систему диагностики внедрили в Свердловском онкологическом диспансере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Экспертная медицинская система «Анализатор патологии тканей человека» тестировалась несколько месяцев и с сентября доступна каждому свердловчанину. Новая методика объединяет медицинскую информационную систему и объединённые знания врачей, что позволит формировать наиболее верную тактику лечения онкологических заболеваний. Также это позволит снизить вероятность врачебных ошибок.

Отметим, что до конца 2019 года воспользоваться новой интеллектуальной системой смогут более полутора тысячи свердловчан.