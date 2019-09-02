Москва, , 14:47 — REGNUM Первое рентгеновское изображение участка внегалактического неба, полученное немецким телескопом eRosita, передала российская космическая обсерватория «Спектр-РГ». Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Рентгеновский снимок Twitter@roscosmos

«Изображение показано в диапазоне энергий 0.5−2 кэВ, а длительность экспозиции составила около 2000 секунд», — отметили с госкорпорации.

На снимке площадью около одного квадратного градуса видны десятки объектов — в основном это активные ядра галактик и квазаров.

«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») — проект рентгеновской обсерватории, реализация которого планируется в ближайшие 5 лет. Она была запущена 13 июля с космодрома Байконур. Ранее российские специалисты получили снимок первого объекта — рентгеновского пульсара Центавра X-3 (Cen X-3).

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