Заполярный, , 18:28 — REGNUM В Заполярном начала работу зарядная станция «Экодвор». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

«Экодвор» — это система двойного назначения, состоящая из станции быстрой зарядки российского производства, а также столбиков для подогрева двигателя в холодное время года, от которых также можно будет заряжать электромобиль. Станция в Заполярном стала самой северной электрозаправкой в России.

Проект реализован при финансовой поддержке Экологического фонда Сибирского федерального университета и Лаборатории устойчивого развития (Мурманск) в рамках международной инициативы Arctic Electric Road.

«Благодаря нашим партнерам в Заполярном появилась даже не одна зарядка, а многофункциональный объект инфраструктуры. Станцией могут пользоваться даже дети для того, чтобы заряжать гироскутеры или самокаты. От Заполярного не очень далеко и до Киркенеса, и до Мурманска, и здесь смогут заряжать свои автомобили наши норвежские гости, туристы и бизнес-партнеры», — заявил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле авторынок электромобилей с пробегом в России вырос на 58%.