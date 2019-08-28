Москва, , 07:27 — REGNUM

В июле авторынок электромобилей с пробегом в России составил 331 единицу, что на 58% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего в июле было перепродано японских электрокаров Nissan Leaf — 315 единиц. Из них 305 авто были с правым расположением руля.

На втором месте — электромобили Mitsubishi I-MiEV. Их за месяц было перепродано всего семь единиц. Тройку лидеров замыкает автокомпания Tesla с электрическим автомобилем Model S. Эта модель поменяла своего владельца пять раз.

Далее в этом списке идут: Lada Ellada (2 ед.), BMW i3 (1 ед.), Tesla Model X (1 ед.).

Напомним, в июле 2019 года на российском авторынке был продан 41 электромобиль, что почти в два раза больше, чем в июле 2018 года.

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