Москва, , 07:35 — REGNUM Российский робот «Фёдор» (Skybot F-850), отправленный на МКС, поздравил из космоса школьников с Днём знаний, который отмечается 1 сентября. Видео с поздравлением робота 1 сентября размещено на его странице в Twitter.

«От имени российских членов экипажа поздравляю вас с Днем знаний», — сказал «Фёдор».

Также робот отметил, что образование является трамплином, с которого можно достичь практически любой цели и даже покорить космос.

Кроме этого «Фёдор» рассказал, что в начале нового учебного года каждый получает шанс для того чтобы проявить себя, найти друзей и единомышленников, а также «открыть для себя новые горизонты для дальнейшего профессионального пути».

И ещё робот подчеркнул, что интерес к науке, созданию собственных открытий и достижений, которые идут на благо ракетно-космической отрасли у молодёжи пробуждается благодаря самоотверженному труду педагогов и учителей.

«С праздником, в Днём знаний!», — заключил «Фёдор».

Отметим, робот «Фёдор» (Skybot F-850) был отправлен на МКС 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-2,1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» без экипажа. Первые эксперименты с «Фёдором» на борту станции начались 30 августа под контролем Алексея Овчинина и управлением Александра Скворцова, находящихся на борту МКС.