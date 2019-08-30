Москва, , 18:18 — REGNUMСегодняшний пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области был последним — эксплуатация данных ракет министерством обороны России прекращается. Об этом сообщил журналистам начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестенчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 17:00 по московскому времени с космодрома «Плесецк» был произведен удачный запуск ракеты-носителя «Рокот». Ракета выведет на орбиту спутник военного назначения.

По словам генерала Нестенчука, больше пусков «Рокота» в интересах Минобороны не будет. Состоится еще один запуск данной ракеты-носителя для «Роскосмоса».

Завершение эксплуатации связано с тем, что планируется начать эксплуатацию модернизированного типа данной ракет — «Рокот — 2». Дело в том, что в ракете-носитель «Рокот» присутствуют комплектующие, производимые на территории Украины. Однако после государственного переворота 2014 года в это стране всякое сотрудничество было свернуто.