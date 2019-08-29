Токио, , 13:14 — REGNUM

Японская компания Suzuki выпустила V-Storm 650XT Touring 2019 с туристическими аксессуарами. Об этом 29 августа сообщается на портале CarsWeek.Ru.

В туристический набор, среди прочего, входят центральная подставка, дуги и боковые кофры.

В техническом отношении модель осталась прежней. В движение авто приводит 645-кубовый двухцилиндровый мотор с жидкостным охлаждением, который работает с 6-скоростной коробкой передач.

Кроме того, у мотоцикла имеется не регулируемая 43-миллиметровая вилка и амортизатор с регулировкой преднатяга. Вес байка составляет 233 кг.

Ожидается, что продавать байк будут только в Соединённых Штатах. Его цена составит 9 999 долларов.

Напомним, в России продажи машин японского автопредприятия Suzuki в июле 2019 года выросли на 16% по сравнению с прошлым годом.

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