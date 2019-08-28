Пекин, , 13:02 — REGNUM

Более 630 млн граждан Китая играет в видеоигры, что в 10 раз превышает показатель 2008 года. Об этом 27 августа сообщило издание Caixin Global.

Данные исследования предоставил Комитет по публикациям Ассоциации издателей игр. Кроме того, согласно информации, переданной Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, в стране около 100 тыс. человек зарегистрированы в качестве профессиональных геймеров.

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Совокупный объем продаж в рамках индустрии видеоигр в 2018 году в Китае превысил 94 млрд юаней ($13,1 млрд). Ожидается, что в 2020 году значение показателя вырастет до 135 млрд юаней ($18,85 млрд).

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