Жуковский, Московская область, , 08:14 — REGNUM

Первый испытательный полёт российско-китайского дальнемагистрального пассажирского лайнера CR929, как ожидается, состоится в 2023 году. Об этом в рамках презентации полноразмерного макета кабины и салона лайнера на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском заявил главный конструктор самолёта от российской стороны Максим Литвинов.

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Литвинов уточнил, что на сегодняшний день проект находится на стадии Gate-3 — это эскизный проект. На этом этапе отбираются потенциальные поставщики, а также утверждается предварительная конфигурацию судна. Чтобы перейти на стадию технического проекта, требуется ещё несколько лет, отметил конструктор.

«На этом этапе мы должны завершить фазу механической, электрической и электронной интеграции всех компонентов», — добавил Литвинов.

Этап рабочего проектирования и сертификационные работы начнутся после прохождения макетной комиссии, подчеркнул российский конструктор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Шанхае состоялась торжественная церемония, посвящённая присвоению официального названия новому широкофюзеляжному лайнеру, разрабатываемому китайским авиаконцерном СОМАС и российской Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК). Лайнер, который будет способен перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. километров, получил название CR929, где С — это China (Китай), а R — Russia (Россия).

Ранок подобных дальнемагистральных лайнеров в ближайшие 20 лет оценивается в $2,3 трлн. До начала этого совместного российско-китайского проекта его безраздельно делили Boeing и Airbus. Всего по программе CR929 планируется выпустить около 800 лайнеров в течение 20 лет.

Добавим, что новый российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929 был продемонстрирован накануне, 27 августа, на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

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