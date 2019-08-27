Жуковский, Московская область, , 18:32 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счёл тесным салон нового российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929, который был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Планировка салона первого класса не вызвала претензий у Эрдогана, однако в ходе осмотра салона эконом-класса турецкий лидер президенту России Владимиру Путину: «Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали».

Российский президент на это заметил, что планировка салонов «делается по заказу авиакомпании». «Например, если длительный полёт, то побольше расстояния и места для ног пассажиров, если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей — то поменьше», — пояснил Путин.

Напомним, 27 августа лидеры России и Турции совместно посмотрели лётную программу на 14-м Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Перед этим Путин и Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии открытия МАКС-2019 и осмотрели истребитель Су-57. Китай в этом году выступает партнёром мероприятия.

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