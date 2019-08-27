Москва, , 12:07 — REGNUM

АО «ГЛОНАСС» запускает новое мобильное приложение «ЭРА-Мониторинг», разработанное для транспортных компаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что это приложение позволит упростить контроль за автопарками как государственных, так и коммерческих автотранспортных компаний. Это мобильная версия автоматизированной системы «АСМ ЭРА». С помощью приложения можно будет выбрать объект для отслеживания, которые уже есть в базе «АСМ ЭРА», и отслеживать местонахождение этого объекта и последние события, с ним связанные.

Причем приложение пока можно установить только на устройства на базе ОС Android, однако разработчики обещают запустить его и на устройствах на базе iOS.

«Подключение к облачной системе мониторинга «АСМ ЭРА» позволяет транспортным компаниям осуществлять контроль за автопарком и расходами на его содержание, не тратя при этом средства на создание собственных мониторинговых систем», — сообщил директор департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Федор Клопотовский.

Напомним, ранее стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» планирует разместить в Анголе наземные станции спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

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