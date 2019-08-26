Самара, , 14:54 — REGNUM

Макет уникального космического аппарата «Аист-3», способного получать снимки Земли с разрешением не менее 5 метров, представят учёные Самарского университета и инженеры РКЦ «Прогресс» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, сообщает пресс-служба вуза.

Спутник «Аист-3» позволяет получать изображения среднего пространственного разрешения в видимом, ближнем инфракрасном диапазонах спектра с разрешением не менее пяти метров, при полосе захвата 60 километров. Другие возможности аппарата позволяют проводить мониторинг водного транспорта, контроль местонахождения, выявлять подповерхностные, укрытые и замаскированные растительностью объекты, а также проводить мониторинг водного транспорта, осуществлять контроль местонахождения и параметров судов.

Также самарские разработчики представят беспилотник «Индиго», предназначенный для проведения мониторинга состояния сложных объектов на Земле, узлы и детали авиационных газотурбинных двигателей, напечатанные на 3D-принтере, установку для демонстрации работы системы виброизоляции на базе металлорезины и другие разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, МАКС-2019 будет проходить с 27 августа по 1 сентября на территории аэродрома «Раменское» в Московской области. В этом году в салоне примут участие более 350 российских и зарубежных компаний.

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