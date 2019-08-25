Пекин, , 15:13 — REGNUM

Китай возобновил исследования лунной поверхности с помощью лунохода «Юйту-2». Как сообщило 25 августа Китайское национальное космическое управление на своем канале в соцсети WeChat, аппарат днем ранее прервал спящий режим и продолжил работу.

Луноход будет изучать спутник земли в течение двух недель, что соответствует одному лунному дню. Планируется изучение состава грунта и поиска полезных ископаемых, а также замер радиации.

Напоминаем, что «Юйту-2» назван в честь мифологического лунного зайца. Это второй луноход, запущенный Китаем. Он был доставлен на Луну в декабре 2018 года на ее обратную сторону, чего еще не было в истории человечества.