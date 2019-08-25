Нижний Новгород, , 11:31 — REGNUM

Крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей — «Группа ГАЗ», вынужден сократить свое производство, вводя 4-дневную рабочую неделю.

По данным, приводимым РИА «Новости», сокращенный режим работы предприятия будет действовать с 21 октября 2019 по 20 апреля 2020 года.

Также известно, что причиной такого сокращения производства стали американские санкции, из-за которых у ГАЗа появились проблемы с ввозом импортных комплектующих и, как следствие, стали теряться позиции на рынке.

Кроме этого, сообщается, что сокращенный режим работы позволит компании сохранить все рабочие места, однако при этом отмечается, что 20 апреля 2020 года является условной датой и она может быть передвинута.

Отметим, по подсчетам агентства «Автостат» прирост продаж «Группы ГАЗ» в 2019 году составил всего 2,9% по сравнению с прошлым, 2018-м годом.