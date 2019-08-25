Киев, , 08:15 — REGNUM

На Украине провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», сообщается на странице конструкторского бюро (КБ) «Южное» в Facebook.

Отмечается, что испытания прошли 23 августа в преддверии Дня независимости страны.

«Это заключительные и самые важные испытания перед первыми лётными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — говорится в сообщении.

Испытания прошли успешно, все системы сработали отлично. Во время огневых испытаний двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано, уточнили в бюро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конструкторское бюро «Южное» разработало ракетный двигатель, который в перспективе сможет заменить самый мощный в мире российский ракетный жидкостный двигатель РД-171М.

КБ «Южное» уже разработало новый двигатель РД-815 тягой 250 тонн. Три таких двигателя могут составить первую ступень перспективной ракеты «Маяк-3.9». Таким образом Украина планирует заменить РД-171М.

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