На Украине намерены создать ракету-носитель без российских комплектующих

Киев, , 08:07 — REGNUM На Украине намерены создать ракету-носитель «Маяк-3.9S», которая заменит ракету «Зенит». Об этом заявил генеральный директор украинского конструкторского бюро «Южный» Александр Дегтярёв 26 мая во время конференции «Космические технологии: современность и будущее».

Он отметил, что при производстве «Зенитов» использовалось более 70% российских комплектующих, в частности двигатель первой ступени и система управления. Теперь Украина рассчитывает каким-то образом заместить российские детали украинскими аналогами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Украины прошли испытания ракет «Ольха», а именно ракет повышенной дальности и ракет с разделяющейся боевой частью.

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