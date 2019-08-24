Вашингтон, , 10:57 — REGNUM

Космический корабль «Союз» с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту самой станции. Об этом сообщается на сайте NASA.

По данным американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, проблем возникли не на самом «Союзе», а на МКС, где возникли неполадки с усилителем автоматической системы стыковки «Курс».

В ближайшее время российские космонавты поменяют неисправный усилитель и вновь будет предпринята попытка стыковки. Возможно пристыковать «Союз» с «Федором» на борту к МКС попробуют 25 августа.