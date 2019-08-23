Сеул, , 10:52 — REGNUM

Южнокорейская компания LG Chem будет поставлять аккумуляторы на китайский завод по производству автомобилей Tesla. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает источник, южнокорейская компания официально не подтвердила информацию, однако источник, приближенный к американской компании Tesla, сообщает, что обе компании пришли к договоренности об использовании аккумуляторов южнокорейского производства в автомобилях Tesla, производимых на заводе в Шанхае.

Известно, что аккумуляторы LG Chem будут использоваться в пятиместном седане Tesla Model 3, которые сойдут с конвейера в конце этого года, а также в кроссовере Tesla Model Y, который появится на рынке в следующем году.

Как отмечает агентство Bloomberg, после того, как стало известно о сотрудничестве LG Chem и Tesla, акции компании «пошли в гору», в то время как акции основных конкурентов — Panasonic и CATL, напротив, упали.