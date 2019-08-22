Москва, , 08:52 — REGNUM

Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

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«Бортовые системы космического корабля работают штатно. Выведение на орбиту и отделение от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме», — уточнили в госкорпорации.

https://twitter.com/roscosmos/status/1164409971062267904

«Антропоморфный робот Skybot F-850 и его космическая попутчица Маруся на пути к Международной космической станции»,— говорится в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что стыковка с МКС запланирована через двое суток: 24 августа в 08:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур. Старт состоялся в 06:38 мск 22 августа. Корабль доставит на МКС человекообразного робота «Фёдора», а также оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания и посылки для экипажа.

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