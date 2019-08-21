Москва, , 20:49 — REGNUM

В деле внедрения беспилотных автомобилей Россия старается двигаться в общемировом тренде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин, комментируя новость о том, что в правительстве РФ подготовили концепцию развития беспилотного транспорта.

«В Москве полным ходом реализуется концепция интеллектуальной транспортной системы (ИТС), в рамках которой устанавливаются умные светофоры, средства контроля нарушений ПДД, электронные табло, паркоматы, различные датчики, которые позволяют контролировать транспортные потоки, состояние дорожного полотна и метеоусловия в режиме реального времени, — рассказал Тимонин. — Практически все элементы ИТС могут быть интегрированы с бортовыми системами беспилотников (БП)».

Также, по словам Тимонина, можно отметить систему ГЛОНАСС, которая уже помогает контролировать и отслеживать несколько десятков тысяч единиц транспорта, а в дальнейшем к ней можно подключить и беспилотникики. Продолжают развиваться средства автоматической оплаты проезда, весового и габаритного контроля, а также системы сканирования контейнеров и грузовиков. Эти системы, как полагает эксперт, также могут быть интегрированы с беспилотным транспортом. Ключевая задача — сделать заметной для БП всю инфраструктуру с помощью радиосигнала. В настоящее время, по словам Тимонина, для тестовых испытаний беспилотников выбраны Москва и Казань. Кроме того, есть проект по подготовке к беспилотному движению трассы «Скандинавия» и автодороги М7 «Волга».

Напомним, как сообщалось ранее, Минпромторг РФ подготовил проект постановления по утверждению концепции безопасности дорожного движения с участием беспилотных автомобилей.