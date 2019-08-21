Москва, , 15:42 — REGNUM

Главные проблемы, связанные с послепродажным обслуживанием самолетов Sukhoi SuperJet-100, удалось решить. Об этом сообщил журналистам 21 августа министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Самолет SSJ-100 (сс) SuperJet International

Вместе с тем, в целом вопросы эксплуатации SSJ-100 пока находятся в стадии развития. Ранее у России не было качественного опыта в обслуживании гражданских воздушных судов, и с появлением SSJ-100 пришлось развивать эти компетенции самостоятельно, избегая привлечения иностранных технологий, пояснил он.

Министр добавил, что SSJ-100 не стоит сравнивать с Airbus и Boeing с точки зрения цен на билеты, сопоставлять его нужно с региональными самолетами вроде 190-Embraer.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила рост цен на авиабилеты на маршрутах, где используется SSJ-100, что связано с простоем таких самолетов. В ведомстве предложили снять с авиакомпаний затраты на простой лайнеров.

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