Москва, , 08:28 — REGNUM

В июле 2019 года реализация автомобилей китайских брендов на авторынке России выросла на 11% по сравнению с июлем 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за второй летний месяц было продано на российском авторынке 3265 новых машин китайских марок.

Первое место по продажам китайских авто принадлежит марки Haval. За июль продажи этого бренда выросли в 4,6 раза. Всего в нашей стране за июль было продано 1 180 единиц Haval.

Вторую строчку занимает Geely, продажи которого составили 790 единиц. Реализация этой китайской марки выросла в нашей стране в 3,6 раза.

На 7% выросли продажи бренда Chery. В июле было продано 432 автомобиля этой марки, что обеспечило ей третье место в рейтинге самых популярных автомобилей китайских брендов на российском авторынке.

Далее идут Lifan (323 ед.) и Changan (167 ед.), реализация которых в июле упала на 75% и на 9% соответственно.

Также в топ-10 самых популярных китайских авто в России по итогам июля вошли: DFM (132 ед.; +11%), FAW (109 ед.; — 13%), Zotye (81 ед.; — 71%), Foton (22 ед.), Brilliance (20 ед.; +43%) и Hawtai (9 ед.; — 57%).

Напомним, за первые семь месяцев 2019 года в России было реализовано 19 287 автомобилей китайских марок — это на 1,4% выше показателя прошлого года.

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