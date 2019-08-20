Москва, , 14:11 — REGNUM

Официальный представитель автопроизводителя Fiat на российском рынке ООО «ЭфСиЭй РУС» объявил об отзыве 246 автомобилей Freemont. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат машины Fiat Freemont, проданные с августа 2013 года по август 2014 года.

Сообщается, что при включенном круиз-контроле и скорости автомобиля, ниже установленной, может произойти короткое замыкание с последующим прерыванием передачи данных от шин. Причем в программном обеспечении контрольного модуля мотора может остаться запрос на ускорение.

Компания намерена совершенно бесплатно провести проверку и обновление программного обеспечения контрольного модуля мотора при необходимости.

Напомним, в начале августа 2019 года компания Fiat объявила об отзыве в России 147 автомобилей Fullback из-за возможного несоответствия требованиям креплений боковых подножек.

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