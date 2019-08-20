Киев, 20 августа 2019, 12:47 — REGNUM
Фотографии нового ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akıncı опубликованы 20 августа на официальной странице концерна «Укроборонпром».
Аппарат разработан совместным предприятием, созданным на базе украинского «Укрспецэкспорта» и турецкой компании «Baykar Defence».
Аппарат оснащён двумя двигателями украинского производства и может летать на высоте до 12 км. Размах крыльев беспилотника — 20 м. Он способен поднять более тонны вооружений и пребывать в полёте около суток. Беспилотник способен нести управляемые ракеты, обычные и высокоточные бомбы.
Директор «Укроборонпрома» Павел Букин рассказал в интервью агентству «Укринформ» о принципах сотрудничества Украины и Турции в оборонной сфере:
Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на запрет, прописанный в Минских соглашениях, боевики ВСУ активно используют беспилотные аппараты в зоне гражданского конфликта в Донбассе. Пока что речь идёт о гражданских версиях, которые украинские силовики переделывают под ударные.
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