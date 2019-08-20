Киев, , 12:47 — REGNUM

Фотографии нового ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akıncı опубликованы 20 августа на официальной странице концерна «Укроборонпром».

Аппарат разработан совместным предприятием, созданным на базе украинского «Укрспецэкспорта» и турецкой компании «Baykar Defence».

«Одним из главных его преимуществ — возможность наносить высокоточные удары точно таким же оружием, которое используется на обычных самолётах. Речь идёт о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограммов», — сказано в сообщении.

Аппарат оснащён двумя двигателями украинского производства и может летать на высоте до 12 км. Размах крыльев беспилотника — 20 м. Он способен поднять более тонны вооружений и пребывать в полёте около суток. Беспилотник способен нести управляемые ракеты, обычные и высокоточные бомбы.

Директор «Укроборонпрома» Павел Букин рассказал в интервью агентству «Укринформ» о принципах сотрудничества Украины и Турции в оборонной сфере:

«У нас есть определённый вид вооружений, у турецкой стороны есть много наработок в электронике. Мы берём наш образец, турецкая сторона предоставляет современные электронные системы. Мы создаём новый продукт. У нас в работе есть четыре таких проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на запрет, прописанный в Минских соглашениях, боевики ВСУ активно используют беспилотные аппараты в зоне гражданского конфликта в Донбассе. Пока что речь идёт о гражданских версиях, которые украинские силовики переделывают под ударные.

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