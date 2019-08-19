Гуйян, Китай, , 08:46 — REGNUM

Количество посетителей выставочного центра больших данных в провинции Гуйчжоу в Китае превысило 200 тыс. человек, сообщает агентство Синьхуа.

Пилотный всесторонний выставочный центр больших данных был открыт в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне для посещения общественности в 2014 году.

«Эта цифра говорит о том, что развитие больших данных в Гуйчжоу является достаточно привлекательным. В будущем, я надеюсь, мы представим развитие больших данных еще большему числу людей», — заявил инструктор центра Сяо Гэн.

Выставочный центр переехал в мае 2019 года на новые площади. Обновленный центр имеет площадь 7080 кв. метров и имеет пять выставочных зон, на которых представлены технологии связи пятого поколения 5G и дополненной реальности.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский автопроизводитель SAIC Motor инвестировал $284,6 млн в строительство центра больших данных в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань.

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