Гуйян, Китай, 19 августа 2019, 08:46 — REGNUM
Количество посетителей выставочного центра больших данных в провинции Гуйчжоу в Китае превысило 200 тыс. человек, сообщает агентство Синьхуа.
Пилотный всесторонний выставочный центр больших данных был открыт в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне для посещения общественности в 2014 году.
Выставочный центр переехал в мае 2019 года на новые площади. Обновленный центр имеет площадь 7080 кв. метров и имеет пять выставочных зон, на которых представлены технологии связи пятого поколения 5G и дополненной реальности.
Как сообщало ИА REGNUM, китайский автопроизводитель SAIC Motor инвестировал $284,6 млн в строительство центра больших данных в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань.
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