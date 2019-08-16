Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM

Самолёт Airbus А321, который после отказа двигателей совершил жёсткую посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский» в Московской области, был полностью исправен перед вылетом. Об этом заявил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

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По его словам, у компании «сильный центр технического обслуживания», и каждое движение самолёта контролируется.

«В исправности самолёта сомнений нет, хотя нас непременно в этом вопросе проверят», — приводит ТАСС слова Скуратова.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа пассажирский самолёт А321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, во время взлёта столкнулся со стаей птиц. Это привело к неполадкам с двигателями. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение не возвращаться в аэропорт вылета, а сажать лайнер прямо на кукурузное поле недалеко от воздушной гавани.

На борту Airbus находились 224 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы. Пострадали 76 человек. По факту жёсткой посадки лайнера в Раменском районе Московской области возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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