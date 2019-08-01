Тамбов, 1 августа 2019, 07:43 — REGNUM
Совместные исследования и разработки договорились выполнить Тамбовский государственный технический университет и Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВНИИТиН), сообщила пресс-служба вуза.
Соответствующее соглашение стороны подписали накануне. В соответствии с документом, специалисты университета и института будут осуществлять обмен опытом, консультирование друг друга по интересующим направлениям, формирование кадрового ресурса для обеспечения эффективной работы каждой из сторон.
В частности, учёные объединят ресурсы и совместно реализуют проекты для достижения максимального технологического эффекта использования сельскохозяйственной техники в реальных производственных условиях. Предполагается, что эта работа позволит определить эффективные способы хранения сельхозтехники, защиты от коррозии, модернизации существующих машин и механизмов, использования нефтепродуктов, а также усовершенствования биотехнических систем в животноводстве.
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