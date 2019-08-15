Сеул, 15 августа 2019, 15:53 — REGNUM
Специалисты из ежемесячного журнала Consumer Reports, публикующего обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг, провели и опубликовали исследование беспроводных наушников разных ценовых категорий, сообщает Yonhap News.
По итогам испытаний, лучшими беспроводными наушники стали:
1 место — Samsung Galaxy Buds;
2 место — Bang & Olufsen Beoplay E6;
3 место — 1MORE iBFree Sport.
Четвертое и пятое места заняли Anker SoundCore Liberty Air и Bose Sound Sport Wireless соответственно.
Известно, что наушники южнокорейской компании Samsung Electronics получили самую высокую оценку (Excellent) специалистов по критерию «качество звука».
Стоит отметить, что популярные наушники Air Pods от американской компании Apple заняли лишь 49-е место в рейтинге беспроводных наушников.
Кроме того, специалисты отметили, что в первом квартале текущего года 60% мирового рынка беспроводных наушников принадлежало компании Apple, 8% — Samsung Electronics, 5% — Jabra, 3% — Bose, 3% — QCY.