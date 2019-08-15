Москва, , 14:26 — REGNUM

В социальной сети «Одноклассники» появилась функция на базе искусственного интеллекта, позволяющая искать друзей по фотографии. Об этом 15 августа компания сообщила в своем официальном блоге.

Теперь любому пользователю соцсети для того, чтобы добавить человека в друзья, нужно сфотографировать его при помощи смартфона. Нейросеть сама найдет его страницу и отправит заявку в друзья. В компании отмечают, что приватность пользователей защищена: данные страницы пользователя будут раскрыты инициатору только после того, как он подтвердит запрос.

Читайте также: «Умный» помощник «Алиса» станет «гостьей из будущего» на «Дискотеке 80-х»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Facebook предоставила возможность пользователям соцсети Instagram создавать AR-маски (маски дополненной реальности) для stories при помощи инструмента Spark AR Studio. Глава компании Марк Цукерберг впервые анонсировал эту функцию ещё в апреле 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи Instagram теперь могут создавать виртуальные маски для stories