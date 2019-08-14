Берлин, , 11:04 — REGNUM

Немецкая автокомпания BMW представила гибридную модификацию BMW 3-Series, которая получила название 330e. Об этом сообщается на сайте Motor1.

BMW 330e Motor1

Особенностью этой версии стал силовой агрегат седана, который состоит из бензинового двигателя на 2 литра мощностью 184 л. с. и электромотора. Таким образом, мощность силовой установки составляет 252 л. с.

С 0 до 100 км/ч BMW 330e разгоняется за 5,9 секунды. При этом максимальная скорость авто — 230 км/ч. Без использования бензинового двигателя седан способен преодолеть расстояние до 66 км. Это возможно за счет 12-киловаттной батареи, которая расположена между задним диваном и багажником. Сообщается, что с ноября 2019 года гибридную версию могут оснастить тягово-сцепным устройством.

Напомним, 12 августа стало известно, что BMW отзывает более 22 тысяч автомобилей в России.

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