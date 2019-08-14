Вашингтон, , 08:53 — REGNUM

В сеть утекла информация о характеристиках консоли Microsoft нового поколения, известной под названием Project Scarlett. Её опубликовал 13 августа портал TURN ON.

Xbox

Консоль будет построена на базе однокристальной платформы, получившей название Anubis, она будет оборудована 24 Гб видеопамяти GDDR6, отмечается, что 4 Гб будет отдано операционной системе, а 2 Гб — кэшу. Процессор будет представлять собой специально адаптированный восьмиядерный чип Zen-2 от AMD с тактовой частотой 3,4 Ггц.

Емкость жесткого диска SSD NVMe составит 1 Тбайт, а графический модуль Navi 21 обеспечит поддержку технологии трассировки лучей. Ожидается, что его производительность составит 10,8 Тфлопс. Автор статьи отмечает, что информация кажется правдоподобной, однако к ней все же стоит отнестись с долей сомнения.

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Напомним, производительность видеокарты GeForc RTX 2080 FE составляет около 10,6 Тфлопс, а GeForce RTX 2080 Ti FE — 14,2 Тфлопс. Ранее глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что при создании новой консоли Microsoft разработчики отдали приоритеты высокой скорости загрузки и максимальной частоте кадров.

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