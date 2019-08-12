Москва, , 14:56 — REGNUM

В России в августе выросли цены на три модели корейского автопроизводителя KIA. Об этом 12 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что подорожала самая популярная модель иностранного бренда в России — KIA Rio. Цена выросла на эту модель в кузове и на кросс-хэтчбек (Rio X-Line) на 5 тысяч рублей, то есть это порядка 0,4 — 0,7% от прежней стоимости. Согласно обновленному прайс-листу, цена на KIA Rio в базовой версии Classic теперь составляет от 769 000 рублей, а Rio X-Line в версии Comfort — от 889 900 рублей.

На 100 тысяч рублей подорожала модель премиум-класса KIA K900 — это 2,1 — 3,1% дороже по сравнению с предыдущей ценой на это авто. В комплектации Luxe с двигателем на 3,3 л мощностью 249 л. с. цена машины составляет от 3 369 900 рублей, а версия Premium с 5,0-литровым 413-сильным V8 — от 4 799 900 рублей.

Напомним, в июле 2019 года южнокорейская компания KIA реализовала в России 18 811 автомобилей, что на 1,5% больше, чем в июле 2018.

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