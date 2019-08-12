Львов, Украина, , 12:13 — REGNUM

На Львовском бронетанковом заводе рассказали о модернизации танков Т-64, сообщили 12 августа в пресс-службе концерна «Укроборонпром».

"ГП «Львовский бронетанковый завод», входящий в состав ГК «Укроборонпром», наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках модернизации на машину устанавливается комплекс наводчика с тепловизором, члены экипажа получают приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

Ранее подобную модернизацию танков Т-64 проводил только Харьковский бронетанковый завод, который модернизировал более полутора сотен танков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» сообщили о разработке проекта модернизации катеров типа Island, которые США передали Украине.

Читайте также: «Укроборонпром» приступил к модернизации американских катеров