Львов, Украина, 12 августа 2019, 12:13 — REGNUM
На Львовском бронетанковом заводе рассказали о модернизации танков Т-64, сообщили 12 августа в пресс-службе концерна «Укроборонпром».
Отмечается, что в рамках модернизации на машину устанавливается комплекс наводчика с тепловизором, члены экипажа получают приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.
Ранее подобную модернизацию танков Т-64 проводил только Харьковский бронетанковый завод, который модернизировал более полутора сотен танков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» сообщили о разработке проекта модернизации катеров типа Island, которые США передали Украине.
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