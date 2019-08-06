Новосибирск, , 14:07 — REGNUM

Российскую Lada специалисты проекта «Гараж 54» из Новосибирска переделали в Porsche Boxster. Видео с экспериментальным авто размещено на их YouTube-канале.

Lada переделанная в Porsche Boxster 32cars

За четыре дня видео набрало 40 741 просмотр. От «донора» машина получила нижнюю часть кузова и ходовую часть. От него же были взяты тормоза и небольшой 800-кубовый 65-сильный мотор.

Колесная база была взята от Lada. Расположение агрегата в автомобиле не совпадает с Porsche. Однако оно позволяет отнести новинку к машине со средним расположением мотора. Салон автомобиля практически полностью остался от российской модели.

На видео автомеханики продемонстрировали тест-драйв клона Porsche Boxster. Автомобиль оказался очень легким, а его пружины слишком жесткие. Стоит отметить, что машина недостаточно лёгкая для того, чтобы мотор демонстрировал лучшую производительность.

Ранее новосибирские механики проекта «Гараж 54» создали на базе автомобиля УАЗ «Хантер» газонокосилку. Блогеры сделали трехлопастный нож из листового железа, который был присоединен к заднему редуктору автомобиля. Таким образом, скорость вращения лопастей стала привязана к скорости движения машины.

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