Гилфорд, Великобритания, , 15:20 — REGNUM

Студия разработки VR-игр Thunderbox Entertainment адаптирует под виртуальные платформы настольную игру The Captain is Dead. Анонс будущего проекта был опубликован в микроблоге компании в Twitter 1 августа.

Представители студии Thunderbox Entertainment «Новое игровое предупреждение! Наденьте красную рубашку и настройте свои радары на «веселье», потому что капитан мертв!»

https://twitter.com/Thunderbox_ent/status/1156886024770994176

The Captain is Dead — кооперативная игра, выпущенная в 2014 году издательством AEG. Она рассчитана на команду от 2 до 7 человек: игрокам необходимо выжить на космическом корабле. Ситуация осложняется тем, что капитан звездолета мертв, а сам корабль осаждают врагами со всех сторон. Поэтому членам экипажа необходимо быстро разобраться с управлением и наладить коммуникацию между собой. Партия длится до полутора часов.

Выпустить проект поможет издательство Game Crafter. Дата релиза пока не установлена.

Студия Thunderbox Entertainment занимается разработкой игр с элементами виртуальной реальности. Разработчики адаптируют известные настольные игры, перенося игровые механики из реальности в виртуальную среду.

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