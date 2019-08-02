Москва, , 14:04 — REGNUM

Завод немецкой компании Mercedes-Benz в Подмосковном Есипово планирует перейти на работу в две смены начиная с сентября 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе журналистам.

На заводе будут трудоустроены еще 400 человек. Стоит отметить, что на данный момент, по информации Министерства инвестиций и инноваций Московской области, на российском заводе немецкой марки трудятся порядка 600 человек.

«Предприятие готовится к наращиванию темпов производства. Кроме того, наши инженеры и операторы ведут процесс наладки оборудования, связанный с расширением линейки выпускаемых моделей. В сентябре мы планируем ввести новый режим работы в две смены: дневную и вечернюю», — сообщил Бензе.

Напомним, в середине июля автомобили Mercedes-Benz E-class, произведенные на заводе в Подмосковном Есипово, были официально представлены в дилерском центре марки «Автодом Пулково» в Санкт-Петербурге.

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