Москва, , 10:00 — REGNUM

Китайская компания Great Wall Motors (бренд Haval) взяла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объёме более 42 млрд рублей в производство автомобилей в России. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Haval H5 Navigator84

Сообщает, что китайская компания должна взять на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей, которые пойдут на строительство производственных мощностей по выпуску автомобилей сегмента SUV. Причем производство будет налажено с глубокой локализацией ключевых компонентов, к которым относятся двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем.

Напомним, что в июне в Тульской области состоялось открытие автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall.

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