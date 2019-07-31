Москва, , 11:07 — REGNUM

Специалисты предприятий «Роскосмоса» доставили на Байконур ракету «Протон-М», которая выведет на орбиту телекоммуникационный спутник EUTELSAT 5 West B и космический буксир MEV-1. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба госкорпорации.

Eutelsat 5 West B — спутник связи, который заменит работающий на орбите спутник Eutelsat 5 West A. Он обеспечит рынок телевещания Франции, Италии и Алжира в Ku-диапазоне (36 МГц).

MEV-1 (Mission Extension Vehicle), космический аппарат, который сможет продлевать срок службы геостационарных спутников, исчерпавших свои запасы топлива или вышедших из строя. Он сможет выполнить роль буксира, удерживая в заданной позиции спутник за счет собственных двигателей и выполняя за него все необходимые маневры.

Отмечается, что эшелон с составными частями «Протон-М» (тремя ступенями, разгонным блоком «Бриз-М», переходной системой и головным обтекателем) прибыл на космический ракетный комплекс «Протон» для подготовки кластерного запуска аппаратов.

Плановые технологические операции, предусмотренные графиком подготовки ракеты, пройдут на техническом комплексе космодрома в ближайшие дни.

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