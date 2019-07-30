Москва, , 15:44 — REGNUM

Сухопутные войска США в настоящее время ищут потенциальных производителей и поставщиков семейства стрелковых боеприпасов нового поколения. Речь идет о боеприпасах калибра 6,8 мм. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

По словам полковника армии США Курта Томпсона, идет совместная работа с оборонно-промышленным комплексом по разработке «самого точного и эффективного оружия и боеприпасов в мире, используя новые материалы и технологии».

Томсон также отметил, что командование сухопутных войск США выбрало калибр 6,8 мм в качестве основного калибра для перспективных систем стрелкового оружия.

Боеприпас калибра 6,8-мм выбран для оружия, которое предназначено для ведения огня на ближние, средние и дальние дистанции. Новые боеприпасы будут использоваться в винтовке отделения следующего поколения (Next Generation Squad Weapon-Rifle — NGSW-R) и автоматической винтовке отделения следующего поколения (Next Generation Squad Weapon-Automatic Rifle — NGSW-AR).

Старший менеджер по коммуникациям подразделения систем малого калибра американской компании Northrop Grumman Уитни Уотсон сказал, что планы сухопутных войск США принять на вооружение боеприпас калибра 6,8-мм включают в себя также строительство новой производственной линии на заводе по производству боеприпасов для армии США в штате Миссури.

Следует заметить, что сейчас в этой нише вооруженные силы США используют стрелковое оружие калибра 5,56-мм. Данный боеприпас был принят на вооружение в 1980-х годах. До этого применялся 7,62-мм патрон НАТО (7,62×51 мм), который оказался слишком мощным для автоматических винтовок. Таким образом, калибр 6,8-мм — это компромисс между калибрами 5,56-мм и 7,62-мм, так как со временем сложилось устойчивое мнение, что патрон калибра 5,56-мм не позволяет вести точный огонь на дальние дистанции.